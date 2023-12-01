12:34 (мск), источник: Комсомольская правда
В Магнитогорске объявили голосование за новый дизайн остановок: варианты почти ничем друг от друга не отличаются
Жители Магнитогорска решают, сделать остановки транспорта шоколадными или мятными.
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В Магнитогорске объявили голосование за дизайн новых остановок общественного транспорта. Павильоны хотят установить вдоль улиц, по которым в 2024 году запустят автобусные маршруты.
Как сообщили в мэрии, онлайн-опрос продлится до 10 декабря. Чтобы поучаствовать в нем, потребуется регистрация на портале госуслуг.
На выбор магнитогорцам предлагают четыре варианта облика остановок. Судя по предложенным иллюстрациям, отличаются они только цветом: гранатовым с оттенками рубина и бордо, шоколадно-коричневым, антрацитово-серым или мятно-зеленым. Независимо от оттенка в павильонах предусмотрены подсветка и интерактивное табло с расписанием рейсов.
Для тех, кому ни один из цветов не пришелся по душе, в голосовании есть вариант «против всех».