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12:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске объявили голосование за новый дизайн остановок: варианты почти ничем друг от друга не отличаются

Жители Магнитогорска решают, сделать остановки транспорта шоколадными или мятными.

Источник: администрация Магнитогорска

В Магнитогорске объявили голосование за дизайн новых остановок общественного транспорта. Павильоны хотят установить вдоль улиц, по которым в 2024 году запустят автобусные маршруты.

Как сообщили в мэрии, онлайн-опрос продлится до 10 декабря. Чтобы поучаствовать в нем, потребуется регистрация на портале госуслуг.

На выбор магнитогорцам предлагают четыре варианта облика остановок. Судя по предложенным иллюстрациям, отличаются они только цветом: гранатовым с оттенками рубина и бордо, шоколадно-коричневым, антрацитово-серым или мятно-зеленым. Независимо от оттенка в павильонах предусмотрены подсветка и интерактивное табло с расписанием рейсов.

Для тех, кому ни один из цветов не пришелся по душе, в голосовании есть вариант «против всех».

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