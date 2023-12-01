12:48 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Стало известно, сколько белорусов уже сделали генетические паспорта
Директор Института генетики и цитологии НАНБ Павел Морозик рассказал, сколько белорусов уже сделали генетические паспорта.
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«Приближаемся к 23 тыс. паспортов», — сообщил Морозик, которого цитирует СТВ. Он, уточнил, что «все исследования проводим на белорусской популяции».
Как рассказал эксперт, «генетический паспорт — это результаты исследований индивидуального генома человека. Все признаки человека, отвечающие за здоровье, цвет глаз, цвет волос в той или иной мере продиктованы генетически».
«Благодаря этим отличиям мы можем определить предрасположенность к каким-то заболеваниям. Сейчас уже есть и генетический паспорт красоты, он содержит информацию о предрасположенности к фотостарению кожи, к раннему облысению. Есть генетический паспорт по фармакогенетике (индивидуальный метаболизм лекарственных препаратов). Есть генетический паспорт репродуктивного здоровья, генетический паспорт питания и другие», — добавил он.
Представитель НАНБ также озвучил стоимость такой услуги:
«Стоимость одного гена у нас в районе 15−20 рублей. Комплекс, допустим, 25 генов на сердечно-сосудистую патологию получится в районе 200 рублей. Полный паспорт здоровья в районе 900 рублей».