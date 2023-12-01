13:04 (мск), источник: Om1.ru
В Омске закрыли популярный пункт выдачи загранпаспортов
Причина — ремонтные работы.
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УМВД России по Омской области сообщает о временном приостановлении с 4 декабря этого года оказания услуги по оформлению загранпаспортов. Выдача прекратится в 6-ом отделении на Чкалова, 25 из-за ремонтных работ.
Омичам, которые уже подали заявления, загранпаспорта будут оформлены в установленном порядке. О завершении ремонта и возобновлении оказания услуги заранее сообщат.