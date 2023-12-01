13:24 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
МЧС Башкирии предупредило о сильном снеге и гололеде
МЧС Башкирии предупредило о неблагоприятных погодных явлениях.
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В республике завтра, 2 декабря, местами днем ожидается сильный снег, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях.
Также в Башкирии прогнозируется облачная погода, ночью с прояснениями. Температура воздуха ночью −3,-8°, днем +1,-4°. На дорогах может быть ухудшение видимости в осадках днем 500−1000 м.