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13:24 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

МЧС Башкирии предупредило о сильном снеге и гололеде

МЧС Башкирии предупредило о неблагоприятных погодных явлениях.

Сейчас в Аннаполисе: +4° 0 м/с 87% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В республике завтра, 2 декабря, местами днем ожидается сильный снег, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях.

Также в Башкирии прогнозируется облачная погода, ночью с прояснениями. Температура воздуха ночью −3,-8°, днем +1,-4°. На дорогах может быть ухудшение видимости в осадках днем 500−1000 м.

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