13:47 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что известно о белорусской вакцине от алкоголизма и запоев
Белорусская вакцина от алкоголизма и запоев проходит испытания.
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Алкоголизм — проблема не только Беларуси, но и многих других стран. Пока медики бьют тревогу, говоря о последствиях этой пагубной привычки для людей, которые «краев не видят», ученые ищут возможность изначально минимизировать потребление алкоголя.
В Беларуси на предприятии «БелВитунифарм» идет активная работа над собственной вакциной от алкогольной зависимости. По словам директора научного института «БелВитунифарм» Александра Ляховского, это далеко ни новое направлением в здравоохранении. Специалисты же белорусского предприятия, имея опыт работы с разными лекарственными средствами, с классическими вакцинами, с плазмидными продуктами, используют эти наработки как основу для создания антиалкогольной вакцины.
На какой стадии находится белорусская вакцина от алкоголизма
Директор научного института «БелВитунифарм» Александр Ляховский отметил, что разработка белорусской вакцины от алкоголизма находится на начальном этапе. Ученые активно взаимодействуют с практикующими врачами, занимающимися лечением от алкогольной зависимости. Сроки появления вакцины в широком доступе пока не озвучиваются.
А вот гендиректор ОАО «БелВитунифарм» Сергей Большаков позиционирует эту вакцину скорее как вакцину от запоев, и в ноябре 2023 сказал, что она проходит лабораторные испытания.
По его словам, специалисты предприятия провели анализ имеющихся технологий, и на их основе активно ведут разработку вакцины от последствий алкоголизации организма, от запоев.
Сергей Большаков подчеркнул, что с вакциной от запоев белорусские специалисты пока работают в лаборатории, на клинические испытания, по данным на начало зимы 2023, пока не вышли.
Как будет действовать белорусская вакцина от запоев
По словам Сергея Большакова, специалисты разрабатывают технологии, которые позволят восстановить обмен веществ и белковых составляющих в организме человека, который «перебрал».
«Мы не говорим о том, что мы боремся с традициями принятия алкоголя на дни рождения, на Новый год
и т. д., с эти мы не собираемся бороться, с этим уже Горбачев боролся, итог мы знаем», — подчеркнул Сергей Большаков.
Ранее в «БелВитунифарм» сообщали, что речь идет про создание условий, снижающих вредное воздействие алкоголя, а также продуктов его распада, то есть главная цель — помочь человеку физиологически перенести последствия принятия больших доз алкоголя. Но все же в основе вакцины лежит принцип создания в организме человека сильных дискомфортных состояний, которые возникают во время употребления алкоголя. Как следствие — формируется отвращение к алкогольным напиткам.
Как будут вакцинировать от алкоголя
Вакцинировать от запоев предполагают превентивно, то есть заблаговременно. С помощью вакцины будет формироваться определенный буфер против влияния ударной дозы алкоголя.
Мировой опыт создания вакцин от алкоголизма
Вердикт мировых ученых: алкоголиками становятся не из-за отсутствия силы воли или других проблем с психикой, а из-за наличия определенных мутаций в генах, отвечающих за переработку этанола, за работу в мозге центра удовольствия, самоконтроля и импульсивного поведения, сообщает kp.ru. Их идея состоит в том, чтобы подправить работу участков ДНК и связанных с ними белков.
Так, например, норвежские ученые расширили поле для поисков вакцины от алкоголизма, сопоставив наборы мелких мутаций в ДНК примерно 1,2 миллиона норвежцев, которые пили и курили.
Генетики выделили около 560 мутаций, связанных с вредными привычками, среди которых на первом месте — алкоголизм. Сейчас они работают над тем, чтобы выделить самые важные из этих мутаций, и понять, как они делают людей уязвимыми к алкоголю.
А вот американские ученые в ходе испытания вакцина от алкоголя избавили обезьян от тяжелых форм алкоголизма с помощью генной терапии, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Nature Medicina.
По словам ученых, эта генная терапия направлена на борьбу с изменениями в работе дофаминовых рецепторов в системе вознаграждения в мозге людей и приматов при постоянном употреблении алкоголя.
Их генная терапия резко снизила тягу обезьян к алкоголю уже в первые недели после ее введения в нервную систему. В результате этого приматы крайне редко начинали повторно пить спиртное после периодов воздержания длиной в месяц.
Клинические испытания этого метода лечения алкоголизма на подходе.