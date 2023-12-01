14:41 (мск), источник: Сиб.фм
В Новосибирской области 6 декабря ожидается −33 градуса
В ближайшие дни жителей Новосибирска и области ожидает похолодание.
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Завтра, 2 декабря, ночью температура воздуха будет от −4 до −6 градусов., Днем от −2 до −4. Возможен небольшой снег с ветром 4−9 м/с.
3 декабря ночью будет −4…-6 градусов, а также небольшой снег. Днем от 0 до +2°C, мокрый снег и дождь. Местами возможны метель и гололед.
4 декабря ночью ожидается мокрый снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Температура ночью и утром будет от −5 до −7 градусов. К вечеру начнется резкое похолодание до −14 градусов.
5 декабря ожидается мороз без осадков. Ночью будет от −16 до −21 градусов. По северу области ожидается до −28 градусов.
После 6 декабря в регионе будут морозы. Температура будет до −23…-28 градусов, при прояснениях даже до −33.