14:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc
ДШИ Кемеровского округа стала лучшей сельской школой искусств в стране
Финалистами стали восемь городских и восемь сельских школ искусств.
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Детская школа искусств № 70 Кемеровского муниципального округа стала лучшей сельской ДШИ в стране. Она получила сертификат на сумму 1 млн рублей.
Школу создали в 1975 году. Она работает в посёлках Новостройка, Металлплощадка, Ясногорский, Звёздный. В каждом из них есть свои творческие коллективы. В будущем планируется открытие учебных классов в ещё четырёх поселениях.
В ДШИ обучают игре на фортепиано, гитаре, аккордеоне, домре, а также хореографическому творчеству, музыкальному фольклору, хоровому, народному пению и эстрадному вокалу. Из 550 выпускников больше сорока выбрали профессию преподавателя — музыканта.
Также мы писали, что Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Новокузнецке стал «Лучшей организацией адаптивного спорта» в России и получил премию 1 млн рублей.