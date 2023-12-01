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14:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc

ДШИ Кемеровского округа стала лучшей сельской школой искусств в стране

Финалистами стали восемь городских и восемь сельских школ искусств.

Детская школа искусств № 70 Кемеровского муниципального округа стала лучшей сельской ДШИ в стране. Она получила сертификат на сумму 1 млн рублей.

Школу создали в 1975 году. Она работает в посёлках Новостройка, Металлплощадка, Ясногорский, Звёздный. В каждом из них есть свои творческие коллективы. В будущем планируется открытие учебных классов в ещё четырёх поселениях.

В ДШИ обучают игре на фортепиано, гитаре, аккордеоне, домре, а также хореографическому творчеству, музыкальному фольклору, хоровому, народному пению и эстрадному вокалу. Из 550 выпускников больше сорока выбрали профессию преподавателя — музыканта.

Также мы писали, что Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Новокузнецке стал «Лучшей организацией адаптивного спорта» в России и получил премию 1 млн рублей.

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