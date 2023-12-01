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15:33 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинск вышел в финал конкурса «Столица Тотального диктанта — 2024»

Помимо Челябинска, за звание столицы будут бороться еще три города-финалиста.

Челябинск вышел в финал конкурса «Столица Тотального диктанта — 2024» — за это звание также поборются Омск, Томск и Душанбе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организаторов.

С декабря по январь финалистам будет необходимо доработать проекты проведения акции у себя в городе, подготовить презентацию и встретиться на итоговой защите проектов перед жюри в рамках традиционной научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке» 1 февраля в Новосибирске.

Победитель конкурса «Столица Тотального диктанта» помимо официального статуса получает право принять на главной площадке автора текста диктанта, организовать студию онлайн-марафона и научно-популярные мероприятия, сопровождающие акцию.

Напомним, что диктант пройдет 20 апреля 2024 года по всему миру. Участники во всем мире напишут текст российской писательницы Анны Матвеевой, которая войдет в жюри конкурса и примет участие в городских мероприятиях.

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