В Анапе предлагают экскурсии к сухогрузу Blue Shark, несмотря на штрафы

Объявления о предоставлении услуг появились на портале Avito.
Авторы объявлений предлагают клиентам пофотографироваться у выброшенного на мель сухогруза, посетить ближайшие туристические места и совершить прогулки к смотровым площадкам. Стоимость экскурсий с выездом из Краснодара колеблется от 1 тыс. до 25 тыс. руб.
Сухогруз под флагом Белиза Blue Shark совершал погрузку зерна в порту Тамань в ночь на 27 ноября. После объявления штормового предупреждения судно направилось на якорную стоянку. Сильные порывы ветра и высокие волны сорвали Blue Shark с якоря, после чего сухогруз в течение трех часов дрейфовал в открытом море. В результате шторма судно выбросило на мель у берегов Анапы. Экипаж из 21 иностранца не пострадал.
Ранее в ОМВД Анапы заявили, что граждан. выезжающих в прибрежную зону на автомобилях, будут штрафовать. В целях недопущения подобных случаев на пляжах курорта, в том числе у берега, куда выбросило сухогруз, будут дежурить полицейские.
Анастасия Донскова