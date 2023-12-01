Главное
Главные новости недели
17:59 (мск), источник: Коммерсантъ

В Анапе предлагают экскурсии к сухогрузу Blue Shark, несмотря на штрафы

В Анапе, несмотря на штрафы за выезд на автомобиле на пляжи, начали появляться предложения о проведении платных экскурсий к севшему на мель во время шторма сухогрузу Blue Shark.

Источник: пресс-служба ОМВД России по Анапе

Объявления о предоставлении услуг появились на портале Avito.

Авторы объявлений предлагают клиентам пофотографироваться у выброшенного на мель сухогруза, посетить ближайшие туристические места и совершить прогулки к смотровым площадкам. Стоимость экскурсий с выездом из Краснодара колеблется от 1 тыс. до 25 тыс. руб.

Сухогруз под флагом Белиза Blue Shark совершал погрузку зерна в порту Тамань в ночь на 27 ноября. После объявления штормового предупреждения судно направилось на якорную стоянку. Сильные порывы ветра и высокие волны сорвали Blue Shark с якоря, после чего сухогруз в течение трех часов дрейфовал в открытом море. В результате шторма судно выбросило на мель у берегов Анапы. Экипаж из 21 иностранца не пострадал.

Ранее в ОМВД Анапы заявили, что граждан. выезжающих в прибрежную зону на автомобилях, будут штрафовать. В целях недопущения подобных случаев на пляжах курорта, в том числе у берега, куда выбросило сухогруз, будут дежурить полицейские.

Анастасия Донскова

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина объявила демобилизацию
Песков ответил на вопрос о помиловании участника ритуальных убийств
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых