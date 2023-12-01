16:28 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Итальянский певец Пупо расцеловал поклонниц в Новосибирске
1 декабря легенда итальянской эстрады 80-х Пупо дал концерт при полном аншлаге в новосибирском ДК Железнодорожников.
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Как передает корреспондент «МК в Новосибирске», певец не только исполнил любимые публикой хиты, но также пообщался со зрителями через переводчика и расцеловал поклонниц, даривших ему цветы.
Пупо признался публике, что Новосибирск посещает впервые. Перед поездкой его пугали, что здесь очень холодно, поэтому он взял с собой сразу несколько шуб. И очень удивился по прибытии плюсовой температуре. Кроме того, певца очаровала река Обь.
«Река такая длинная, а название такое коротенькое — Об», — отметил Пупо, в силу произношения еще больше укоротив название реки.
Также исполнитель обратил внимание, что европейцу сейчас приехать в Россию непросто. Однако он решился на это и преодолел препятствия, поскольку любит эту страну и этот народ. Для всех собравшихся он спел свои нетленные хиты Gelato al cioccolato («Шоколадное мороженое»), Su di noi («Для нас») и Ciao («Привет»).
После первой же песни зрительницы начали выходить к сцене и дарить звезде цветы. Темпераментный итальянец не удержался и расцеловал сибирячек.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что рок-группа «Алиса» отменила концерт в Новосибирске из-за болезни Кинчева.