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16:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Снегопад вызвал 10-балльные пробки в Воронеже 1 декабря

Дорожную ситуацию осложнили несколько ДТП.

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже к 16:30 пятницы, 1 декабря, пробки достигли десяти баллов. «Красным» окрашены Московский проспект, улицы Плехановская, Шишкова, Антонова-Овсеенко, центр города, улицы 20-летия Октября, Димитрова, Остужева.

На дорожную ситуацию повлиял снегопад и около семи ДТП в разных районах города: на Московском проспекте, улицах Антонова-Овсеенко, 45-й Стрелковой Дивизии, Солнечной, 9 Января, Остужева, Софьи Перовской.

Как сообщало РИА «Воронеж», мокрый снег и дождь задержатся в Воронеже на все выходные. Температура воздуха ночью в столице Черноземья достигнет −4 градусов, а в светлое время суток +1 градуса.

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