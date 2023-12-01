16:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Снегопад вызвал 10-балльные пробки в Воронеже 1 декабря
Дорожную ситуацию осложнили несколько ДТП.
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В Воронеже к 16:30 пятницы, 1 декабря, пробки достигли десяти баллов. «Красным» окрашены Московский проспект, улицы Плехановская, Шишкова, Антонова-Овсеенко, центр города, улицы 20-летия Октября, Димитрова, Остужева.
На дорожную ситуацию повлиял снегопад и около семи ДТП в разных районах города: на Московском проспекте, улицах Антонова-Овсеенко, 45-й Стрелковой Дивизии, Солнечной, 9 Января, Остужева, Софьи Перовской.
Как сообщало РИА «Воронеж», мокрый снег и дождь задержатся в Воронеже на все выходные. Температура воздуха ночью в столице Черноземья достигнет −4 градусов, а в светлое время суток +1 градуса.