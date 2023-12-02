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00:41 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Дорогу Медеу-Шымбулак откроют в воскресные дни

С 1 декабря въезд для автотранспорта и пеших туристов по закрытой из-за проведения аварийно-восстановительных работ дороге Медеу-Шымбулак будет открыт по воскресеньям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Источник: Акимат Алматы

«В эти дни работы проводиться не будут, никакой угрозы жизни пешим туристам и автомобилистам нет», — отмечается в сообщении.

В остальные дни пропускной режим действует по прежнему графику: до 09:00 и после 18.00 въезд разрешён для водителей электромобилей и такси. С 13:00 до 14:00 въезд разрешён только для специального транспорта технических служб. В эти дни проход для пешеходов по дороге строго запрещён. Пеший проход доступен по студенческой тропе.

Напомним, что на склонах гор «Мохнатка» и «Горельник» проводятся работы по ликвидации последствий камнепада. С 25 октября по настоящий день работы по оборке (очистке) склона выполнены на 80%. Также проводится укрепление склона с применением буровых установок и строительство ливневой системы. Комплексные работы будут продолжаться весь зимний период и завершатся осенью 2024 года.

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