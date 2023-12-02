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00:22 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Какой сегодня праздник: 2 декабря

Этот день является 336-м в григорианском календаре. До нового года остается 29 дней. Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.

Источник: Sputnik.kz

Что интересного произошло 2 декабря

Сегодня, 2 декабря, отмечают неофициальный профессиональный праздник дизайнеры двухмерной компьютерной графики. Логично, что для праздника была выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December, которая набирает популярность большими темпами. Дизайнеры компьютерной графики востребованы в компаниях, создающих компьютерные игры. Как выражаются сами художники, они работают в «мультяшном стиле». Люди этой профессии часто сами придумывают героев, их образы, характеры, позы, а затем их рисуют.

В Новой Зеландии 2 декабря отмечают День шлепанцев. Праздник довольно молодой и берет свое начало с 2007 года, хотя сами сандалии стали производить с 1957 года. В то время новозеландский бизнесмен Морри Йок побывал в Японии и был вдохновлен местной обувью. После возвращения домой они с сыном стали импортировать из Гонконга резину и изготавливать шлепки в мастерской-гараже. Отмечая Национальный день шлепанцев, в некоторых офисах сотрудников поощряют приходить на работу в сланцах. Одни — чтобы выразить гордость за столь полезное изобретение, другие же — ради шутки.

Также 2 декабря в России отмечают День банковского работника. Этого праздника в календаре официальных дат страны пока нет. Несколько лет назад День банкира негласно учредила Ассоциация российских банков.

Исторические события 2 декабря в мире

1870-й — Рим провозглашен столицей Италии;

1942-й — осуществлена первая в мире контролируемая цепная ядерная реакция;

1971-й — советская межпланетная станция «Марс-3» впервые в мире выполнила мягкую посадку на поверхность Марса;

2010-й — выпущено приложение VoIP для смартфонов — Viber.

Исторические события 2 декабря в Казахстане

1992-й — в Москве на общем собрании Международной инженерной академии президент Республики Казахстан избран академиком МИА;

2005-й — в Алматы состоялось открытие первого в Казахстане испытательного центра пиротехнических изделий.

Дни рождения знаменитостей 2 декабря в мире

В 1923 году родилась Каллас Мария — греческая певица (сопрано), солистка крупнейших оперных театров мира;

в 1946 году родился Джанни Версаче — итальянский модельер, основавший в 1978 году марку Gianni Versace, под которой на сегодняшний день выпускаются элитная одежда, аксессуары, косметика, парфюмерия, посуда, автомобили, телефоны и мебель. После смерти дизайнера марка была переименована в Versace;

в 1958 году родилась Марина Юдашкина — российский дизайнер одежды, топ-менеджер Модного дома Valentin Yudashkin. Жена Валентина Юдашкина;

в 1981 году родилась Бритни Спирс — американская поп-певица, обладательница премии «Грэмми», танцовщица, автор песен, киноактриса.

Кто родился 2 декабря в Казахстане

В 1929 году родился Каратай Куттыбаев — писатель, ученый, кандидат филологических наук;

в 1940 году родился Токтарбек Кызыкбай — казахский поэт, лауреат премии Союза журналистов Казахстана;

в 1949 году родился Жумабек Жаркынбаев — спортсмен, мастер спорта по вольной борьбе.

День смерти знаменитостей 2 декабря в мире

В 1962 году умер Николай Аносов — советский дирижер, педагог, историк и теоретик дирижирования, композитор, пианист;

в 1969 году умер Климент Ворошилов — советский военачальник, партийный и государственный деятель, один из первых маршалов Советского Союза;

в 2002 году умер Борис Иванов — актер театра и кино, народный артист РСФСР;

в 2008 году умер Ренато де Грандис — итальянский композитор, писатель и теософ.

2 декабря в православном календаре

Сегодня отмечается народный праздник Авдей Радетель. Православная церковь в этот день вспоминает святого Авдия, одного из 12 малых пророков, которого считали в народе покровителем домашнего очага, хозяйства и благополучия, за что его прозвали Радетелем, что означает «беспокоящийся», «переживающий».

2 декабря — День ангела

Сегодня День ангела празднуют Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков.

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