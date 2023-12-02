00:23 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Страна контрастов: В Молдове будет одновременно холодно и снежно на севере, и приятно до +16 на юге
Прогноз погоды для Молдовы на 2 декабря 2023 года.
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2 декабря в Молдове ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт кратковременный дождь.
Страна вроде небольшая, но такая разница погоды в разных регионах, пугает. Завтра, температура воздуха днём на севере будет +5 и дождь со снегом.
В это же время на юге то ли осень продолжается, то ли весна уже наступила. Ождается +16.
Ветер юго-западный, 5−8 м/с. Атмосферное давление — ниже нормы.