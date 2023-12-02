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11:02 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Центр Новосибирска осветился праздничными огнями к Новому году

Вечером 1 декабря на главных новогодних площадках Новосибирска включили праздничную иллюминацию.

5
фотографий
5
фотографий

Команду зажечь огни дал мэр Анатолий Локоть в компании своего заместителя Анны Терешковой.

С этого дня новогоднее настроение царит в Театральном сквере, на пешеходной улице Ленина, а также в Первомайском сквере, парках «Центральный» и «Арена».

В Театральном сквере сверкает 21-метровая елка, украшенная шарами и Красной звездой. На пешеходном участке улицы Ленина снова появился светящийся потолок, а вместе с ним праздничная арка и фотозоны.

Как отметил Анатолий Локоть, в ближайшее время в городе появятся и другие световые украшения.

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