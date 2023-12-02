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Спецоперация на Украине
11:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске резко похолодает до −17 градусов

Понижение температуры ожидается после выходных.

Сейчас в Аннаполисе: +9° 0 м/с 93% 762 мм рт. ст. +8°

В Новосибирске ожидается похолодание. Прогнозируется оно после выходных — после 3 декабря.

Ночью с 1 на 2 декабря температура составит −4…-6 градусов, днем −2…-4 градуса. Возможен небольшой снег, юго-западный ветер до 4−9 метров в секунду.

3 декабря в воскресенье погода ухудшится. Причиной станет прохождение циклона. Осадки усилятся, возможен порывистый ветер. Ночью ожидается −4…-6 градусов, днем 0…+2 градуса. Установится южный ветер. Ночью возможен небольшой снег, днем мокрый снег и дождь.

4 декабря ожидается резкое похолодание до −17 градусов. Возможны осадки в виде небольшого снега.

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