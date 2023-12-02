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Спецоперация на Украине
07:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

С погибшим в зоне СВО бойцом простились в Усть-Илимске

Владимиру Медведеву было 42 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

С погибшим в зоне проведения специальной военной операции бойцом простились в Усть-Илимске накануне, 1 декабря. Владимир Медведев погиб в ходе выполнения боевых задач. Военнослужащему было 42 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу мэра города Анны Щекиной в социальной сети «ВКонтакте» (12+).

Владимир Медведев родился и жил в Усть-Илимске, трудился машинистом экскаватора. Когда была объявлена частичная мобилизация, мужчина принял решение и осенью 2022 года ушел в зону СВО.

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