07:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
С погибшим в зоне СВО бойцом простились в Усть-Илимске
Владимиру Медведеву было 42 года.
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С погибшим в зоне проведения специальной военной операции бойцом простились в Усть-Илимске накануне, 1 декабря. Владимир Медведев погиб в ходе выполнения боевых задач. Военнослужащему было 42 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу мэра города Анны Щекиной в социальной сети «ВКонтакте» (12+).
Владимир Медведев родился и жил в Усть-Илимске, трудился машинистом экскаватора. Когда была объявлена частичная мобилизация, мужчина принял решение и осенью 2022 года ушел в зону СВО.