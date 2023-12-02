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07:22 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Красоту самой высокой точки Хабаровского края запечатлела «Планета тайга»

Совсем скоро хабаровчане увидят презентацию киноэкспедиции «Планеты тайга», которая прошла еще в 2021 году.

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фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Картина длительностью 40 минут расскажет зрителям о самой высокой точке Хабаровского края — горе Берилл. Ее высота составляет 2934 метра. Путешествие на гору продлилось 15 дней, и не она не обошлась без приключений и встречи с дикими животными.

И пока картину готовят к выходу на большой экран, вы можете посмотреть на это удивительный дикий мир, который расположен в нашем родном регионе. Фотографии предоставил кинопроект «Планета тайга».

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 Красоту самой высокой точки Хабаровского края запечатлела «Планета тайга»
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