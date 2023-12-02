07:22 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Красоту самой высокой точки Хабаровского края запечатлела «Планета тайга»
Совсем скоро хабаровчане увидят презентацию киноэкспедиции «Планеты тайга», которая прошла еще в 2021 году.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Картина длительностью 40 минут расскажет зрителям о самой высокой точке Хабаровского края — горе Берилл. Ее высота составляет 2934 метра. Путешествие на гору продлилось 15 дней, и не она не обошлась без приключений и встречи с дикими животными.
И пока картину готовят к выходу на большой экран, вы можете посмотреть на это удивительный дикий мир, который расположен в нашем родном регионе. Фотографии предоставил кинопроект «Планета тайга».