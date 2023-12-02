08:33 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Синоптики объявили погодное предупреждение на выходные в Беларуси
Очередной циклон принесет в Беларусь сильные снегопады, которые в начале новой недели сместятся на территорию России.
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МИНСК, 2 дек ― Sputnik. На субботу 2 декабря в Беларуси объявлено погодное предупреждение из-за гололедицы на отдельных участках дорог, сообщает официальный сайт Белгидромета. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.
Погода в выходной будет облачной с прояснениями, в течение дня снег временами возможен в южных районах, на дорогах преимущественно утром сгустится туман, водителям стоит быть аккуратнее в условиях ограниченной видимости. Ветер будет слабым и неустойчивым, температура от минимальной ночной −4..-10°С поднимется днем до −1..-7°С. Метеозависимым людям на заметку — атмосферное давление в течение дня будет расти.
С днем 2 декабря связан ряд погодных примет. Верующие вспоминают пророка Авдия, в народном календаре этот день называется Авдий Радетель, ясное небо в этот день указывает на скорое резкое похолодание, а серое небо, наоборот, предвещает оттепель. В народе раньше говорили: если на Авдия будет вьюга, то следующее лето может оказаться ненастным.
Снегопады возвращаются
Резкое изменение погоды ожидает белорусов в воскресенье 3 декабря ― погоду в Беларуси испортит очередной циклон, который смещается с Карпат через юго-восток республики в Брянскую область России. Ночь будет облачной с прояснениями. Почти по всей стране пройдут сильные снегопады и метели, местами возможен мокрый. Осадки начнутся ночью и продлятся в течение всего воскресенья. На дорогах ― гололедица и налипание мокрого снега. Ветер сменит направление на северное и наберется сил, тем временем температура практически не изменится в среднем по стране в ночные часы −3..-10°С, днем 0..-7°С.
В начале новой недели сильные снегопады сместятся на российскую территорию, а на белорусскую погоду будут влиять холодный воздух, поступающий из Скандинавии. Будет облачно с прояснениями, кратковременный снег по всей стране с гололедицей и умеренным ветром.
Станет на несколько градусов холоднее. Ночью −5..-12°С, местами еще ниже −13..-16°С, днем не более −1..-8°С.