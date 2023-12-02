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12:49 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Стало известно, когда и где в Красноярске откроются елочные базары

Об этом рассказали в администрации Центрального района Красноярска.

Источник: Freepik

В администрации рассказали, что плановая дата начала работы елочных базаров — 10 декабря. Сейчас подготавливаются места для продаж, которые будут находиться по адресам: Диктатуры Пролетариата, 39−42; Улица Обороны за мостом через Качу; на Шахтеров, 51.

Все эти точки официально зарегистрированы, другие рынки являются незаконными. Там продавцы не проходят проверку на законность вырубки елочек.

Базары перестанут работать 1 января.

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