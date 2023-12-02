12:49 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Стало известно, когда и где в Красноярске откроются елочные базары
Об этом рассказали в администрации Центрального района Красноярска.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В администрации рассказали, что плановая дата начала работы елочных базаров — 10 декабря. Сейчас подготавливаются места для продаж, которые будут находиться по адресам: Диктатуры Пролетариата, 39−42; Улица Обороны за мостом через Качу; на Шахтеров, 51.
Все эти точки официально зарегистрированы, другие рынки являются незаконными. Там продавцы не проходят проверку на законность вырубки елочек.
Базары перестанут работать 1 января.