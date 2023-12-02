11:31 (мск), источник: dostup1.ru
На Челябинскую область надвигается снежная буря
Ночью и днем 3 декабря ожидается метель.
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На Челябинскую область надвигается снежная буря — предстоящей ночью пройдет сильный снег, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Упрдор.
«Днем 2 декабря и ночью 3 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный и очень сильный снег, на юге с переохлажденным дождем, сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на провода, гололедица), местами метели, снежные заносы при усилении ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в воскресенье в регионе температура воздуха будет колебаться от минус 5 до 10, в Челябинске — от минус 7 до 9.