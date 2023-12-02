12:11 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Лыжную базу открыли в ЦПКиО в Екатеринбурге
В Екатеринбурге начался лыжный сезон.
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В парке Маяковского открылась лыжная база, расположенная рядом с территорией Динопарка.
«В прокат можно взять лыжи, палки, ботинки или полный комплект», — рассказали представители ЦПКиО. Они отметили, что лыжню в парке постоянно обновляют. Маршрут составляет 2 километра, на всем его протяжении установлено освещение.
В ближайшее время по ходу движения разместят новые указатели, отметили в парке.
Ранее «МК-Урал» сообщал, что в екатеринбургском ЦПКиО прошел научный фестиваль «Пикник IT». На него собрались тысячи людей.
В качестве спикеров выступали ученые, айтишники и блогеры. Так блогер-миллионник Дмитрий Побединский рассказывал про теорию относительности для чайников, а научный журналист Ася Казанцева свое выступление посвятила теме способности человеческого мозга к фокусировке.