12:18 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Эндокринолог сказала, сколько мандаринов можно съедать в день
Эндокринолог сказала про допустимую норму мандаринов в день.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Российский врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова сказала, сколько мандаринов можно съедать в день, пишет РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал врача.
Специалист подчеркнула, что в день допускается съедать до пяти небольших мандаринов. Она добавила, что следует разделить дневную норму на несколько приемов. По словам врача, в умеренных количествах полезны не только дольки фруктов, но так и кожура, которую рекомендуется добавлять в воду. Все дело в том, что витамины А и С, которые содержатся в мандаринах, могут укрепить кости, зубы, а также иммунитет.