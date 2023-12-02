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12:18 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Эндокринолог сказала, сколько мандаринов можно съедать в день

Эндокринолог сказала про допустимую норму мандаринов в день.

Источник: Комсомольская правда

Российский врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова сказала, сколько мандаринов можно съедать в день, пишет РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал врача.

Специалист подчеркнула, что в день допускается съедать до пяти небольших мандаринов. Она добавила, что следует разделить дневную норму на несколько приемов. По словам врача, в умеренных количествах полезны не только дольки фруктов, но так и кожура, которую рекомендуется добавлять в воду. Все дело в том, что витамины А и С, которые содержатся в мандаринах, могут укрепить кости, зубы, а также иммунитет.

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