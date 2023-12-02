12:17 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Действие приобретенного медполиса будет продлено на один месяц
Медицинский полис будет действовать на один месяц дольше для тех, кто приобрел его самостоятельно.
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КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Полис обязательного медицинского страхования, приобретенный в 2023 году, будет действительным до 31 января 2024 года, то есть на месяц дольше, чем сейчас.
Об этом сообщил директор Национальной компании медицинского страхования (CNAM) Ион Додон, уточнив, что соответствующее изменение в нормативных государственных актах вступило в силу на этой неделе.
«Это продление будет происходить каждый год, оно направлено на повышение уровня доверия населения к системе обязательного медицинского страхования и облегчению соблюдения юридических обязательств в медстраховании», — отметил чиновник.
Он подчеркнул, что при этом необходимость для лиц, приобретающих медстраховку самостоятельно, уплатить страховой взнос в установленный законодательством срок 31 марта, остается в силе.
К категориям лиц, обязанных застраховаться индивидуально до 31 марта, относятся нотариусы, адвокаты, медиаторы, судебные приставы, судебные эксперты, учредители индивидуальных предприятий, владельцы земель сельскохозяйственного назначения, физические лица, осуществляющие самостоятельную деятельность в сфере розничной торговли, другие граждане, которые не работают и не застрахованы государством.