Видео: Молодая пара из Татарстана сыграла свадьбу на полях форума «Россия»

Церемония прошла в рамках Дня республики. В ней также принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.
«Это не бутафорная свадьба. Это образцовая семья из Балтасинского района. Давайте стоя поаплодируем молодой семье, пожелаем успехов и долгих-долгих лет совместной жизни и много-много детей. Демография — главный вопрос!» — с улыбкой поздравил молодоженов руководитель республики.
Он также вручил Самату и Сюмбель сертификат на путешествие на Алтай. Радостное событие с парой разделили родные и друзья жениха и невесты — все они прибыли в столицу России накануне.
Татарстан на выставке представлен на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.
Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.