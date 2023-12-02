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12:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

Видео: Молодая пара из Татарстана сыграла свадьбу на полях форума «Россия»

Молодая пара из Татарстана — Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимов — зарегистрировала свой брак на полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

Источник: ИА Татар-информ

Церемония прошла в рамках Дня республики. В ней также принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

«Это не бутафорная свадьба. Это образцовая семья из Балтасинского района. Давайте стоя поаплодируем молодой семье, пожелаем успехов и долгих-долгих лет совместной жизни и много-много детей. Демография — главный вопрос!» — с улыбкой поздравил молодоженов руководитель республики.

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Он также вручил Самату и Сюмбель сертификат на путешествие на Алтай. Радостное событие с парой разделили родные и друзья жениха и невесты — все они прибыли в столицу России накануне.

Татарстан на выставке представлен на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.

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