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12:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Очереди к вагонам, зайчики и сказочные спектакли: в Новосибирск приехал поезд Деда Мороза

В Новосибирске выстроились очереди к поезду Деда Мороза.

Источник: Freepik

Эта суббота подарила новосибирцам праздничное настроение перед Новым годом. С утра 2 декабря на вокзал Новосибирск-главный прибыл поезд Деда Мороза с программой и подарками.

На перроне Дедушку уже заждались. Сотни горожан пришли на вокзал, к вагонам выстроились очереди. Все хотят зайти в вагон-ресторан, вагон-сувенирную лавку. У поезда ришлось выстроить ограждения, чтобы дети не сбили никого с ног.

Среди бесплатных развлечений тут — поздравление Деда Мороза, концерт на перроне.

Малышню веселят аниматоры в костюмах зайчиков и снеговиков.

Посетить фотозону можно за 250 рублей, но надо отстоять не менее длинную очередь. И тут горожанам надо поспешить, ведь поезд простоит только пять часов…

А те, кто заплатил за входной билет 1950 рублей, увидят еще больше.

Все чудеса происходят внутри вагонов. главный волшебник прибудет в компании своих помощников, которые живут в вагоне «Сказочная деревня». Ребят ждет квест от Шуршика, Тетушки Аушки и Деда Трескуна. А после приключений — чаепитие в вагоне-ресторане и сладкие подарки.

В этом году новинка — вагон-театр. Там показывают спектакль «Волшебная книга». Весёлые помощники Деда Мороза отправятся в необыкновенное путешествие по страницам сказок, где встретят Бабу-Ягу, 12 месяцев и споют вместе с самой Снежной Королевой.

В 16.50 поезд отправится к следующей станции, в Томск. А Дедушка выглянет из вагона и тепло со всеми попрощается, пожелав счастливого Нового года.

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