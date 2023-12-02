12:36 (мск), источник: Комсомольская правда
Очереди к вагонам, зайчики и сказочные спектакли: в Новосибирск приехал поезд Деда Мороза
В Новосибирске выстроились очереди к поезду Деда Мороза.
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Эта суббота подарила новосибирцам праздничное настроение перед Новым годом. С утра 2 декабря на вокзал Новосибирск-главный прибыл поезд Деда Мороза с программой и подарками.
На перроне Дедушку уже заждались. Сотни горожан пришли на вокзал, к вагонам выстроились очереди. Все хотят зайти в вагон-ресторан, вагон-сувенирную лавку. У поезда ришлось выстроить ограждения, чтобы дети не сбили никого с ног.
Среди бесплатных развлечений тут — поздравление Деда Мороза, концерт на перроне.
Малышню веселят аниматоры в костюмах зайчиков и снеговиков.
Посетить фотозону можно за 250 рублей, но надо отстоять не менее длинную очередь. И тут горожанам надо поспешить, ведь поезд простоит только пять часов…
А те, кто заплатил за входной билет 1950 рублей, увидят еще больше.
Все чудеса происходят внутри вагонов. главный волшебник прибудет в компании своих помощников, которые живут в вагоне «Сказочная деревня». Ребят ждет квест от Шуршика, Тетушки Аушки и Деда Трескуна. А после приключений — чаепитие в вагоне-ресторане и сладкие подарки.
В этом году новинка — вагон-театр. Там показывают спектакль «Волшебная книга». Весёлые помощники Деда Мороза отправятся в необыкновенное путешествие по страницам сказок, где встретят Бабу-Ягу, 12 месяцев и споют вместе с самой Снежной Королевой.
В 16.50 поезд отправится к следующей станции, в Томск. А Дедушка выглянет из вагона и тепло со всеми попрощается, пожелав счастливого Нового года.