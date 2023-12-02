«Нарезали круги в воздухе, а потом сменили курс»: самолет с пассажирами из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Челябинска из-на непогоды

Снегопады, сильный ветер и метели в субботу, 2 декабря, повлияли на расписание самолета Москва — Челябинск. Из-за непогоды воздушное судно совершило вынужденную посадку в Екатеринбурге. Об этом рассказала читательница КП, которая была на том рейсе.
— Мы сначала нарезали круги в воздухе, а потом сменили курс. До Челябинска так и не долетели и приземлились в аэропорту Екатеринбурга. Представители авиакомпании пока что не сказали, что будут делать дальше, — сообщила читательница КП-Челябинск.
Согласно расписанию аэропорта имени Курчатова, самолет из Москвы должен был приземлиться в 17:30. Но это не единственный рейс, который был задержан. От расписания отстают два самолета из Екатеринбурга и еще один из Москвы. В настоящий момент аэропорт Челябинска закрыт из-за непогоды.
Ранее из-за непогоды в Челябинской области ввели ограничения на трассе М-5. Грузовикам, автобусам и такси временно запретили ездить на участке дороги от Миасса до границы с Башкирией.