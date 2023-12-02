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19:04 (мск), источник: ТАСС

Двухмиллионный посетитель получил подарочный сертификат на выставке-форуме «Россия»

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Марат Сабитов из Казани стал двухмиллионным посетителем выставки-форума «Россия», в подарок он получил сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба выставки-форума «Россия».

Источник: РИА "Новости"

Сабитов посетил выставку со своей женой Марией. Представители АНО «Дирекция выставки достижений “Россия”, Министерство энергетики РФ и ПАО “РусГидро” вручили паре сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.

«Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее», — приводит пресс-служба слова Марата Сабитова.

Как сообщила заместитель гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений “Россия” Ольга Бинда, организаторы выставки-форума будут поддерживать пару в организации поездки. Помимо экскурсии на ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю подарили билеты и трехдневное проживание в местной гостинице.

16-го ноября на выставке-форуме Россия зафиксировали и вручили приз миллионному посетителю. Им стала Светлана Сулейманова из Пензы. В качестве приза ей вручили сертификат, по которому можно было получить три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре, оплачиваемую поездку в Москву и индивидуальную экскурсию в историческое здание Центробанка РФ.

О выставке «Россия»

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.

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