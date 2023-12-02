16:52 (мск), источник: Комсомольская правда
Проезд в пермских автобусах и трамваях теперь можно оплатить по геолокации
Также в салонах появятся табло с количеством зайцев.
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В эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник управления транспорта администрации города Перми Анатолий Путин рассказал о том, какие новшества ждут пассажиров пермских автобусов и трамваев:
— Уже с начала декабря можно скачать обновление для интернет-приложения «Транспортная карта Пермь». В нем появилась удобная новинка: теперь можно будет оплачивать проезд по геолокации.
Все очень просто: вы открываете в обновленном приложении карту, находите на ней значок транспортного средства, в котором едете. Достаточно будет кликнуть на нужную иконку, и вам предложат приобрести билет.
Удобство заключается в том, что не надо будет подходить к валидатору или сканировать QR-код. Можно будет сначала занять место на сиденье, а после этого спокойно совершить оплату.
Готовят «сюрприз» транспортники и для зайцев-безбилетников. Скоро можно будет посмотреть в режиме онлайн, сколько их едет в вашем автобусе или трамвае.
— Планируется, что в перспективе в пермских автобусах и трамваях появятся табло, на которые будут выводиться цифры о количестве вошедших на остановке пассажиров и число оплативших проезд, — объяснил Анатолий Путин. — При этом будет не важно, как человек совершил оплату — через валидатор, приложение, по геолокации или у водителя, — все эти сведения отобразятся на экране.
Правда, возможна ситуация: люди иногда выходят из салона, чтобы выпустить пассажиров, а потом снова заходят. Так что информация о зайцах не всегда будет абсолютно точной.
— Понятно, что такое оборудование не будет работать с точностью до конкретного пассажира и возможны какие-то погрешности. Эта система будет служить в большей степени для аналитических целей — будет давать в целом представление о полноте сбора платы за проезд.
И еще одна новость: совсем скоро мы не увидим на улицах Перми старых трамваев 1980-х и 1990-х годов выпуска.
— До конца года в Пермь должно быть поставлено 30 трамваев «Львенок», 7 из них уже на днях поступили и вышли на линию. Мы рассчитываем, что новые современные вагоны появятся на линии уже в начале нового года. Тогда старые трамваи выведем из эксплуатации и утилизируем — сдадим в металлолом.