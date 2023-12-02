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19:54 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Международный Красный Крест приостановил членство Беларуси

Членство Беларуси приостановлено в Международном Красном Кресте.

Источник: Комсомольская правда

Международный Красный Крест приостановил членство Беларуси, пишет ТАСС со ссылкой на официальный сайт Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

В сообщении сказано, что приостановка членства связана с неисполнением со стороны Белорусского Красного Креста отстранить генерального секретаря Дмитрия Шевцова. В свою очередь, генеральный секретарь БКК Шевцов не согласился с отстранением, пишет БелТА.

— Принятое решение Международной федерации Красного Креста абсолютно политизированное, — подчеркнул Шевцов.

Он акцентировал внимание на том, что пояснения белорусской стороны не принимали даже в рассмотрение, ссылаясь на то что рекомендации не были выполнены. Также он добавил, что Беларусь юридически рассмотрела и выполнила все рекомендации в полном объеме.

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