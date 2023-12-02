16:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Юрий Шалабаев рассказал нижегородцам о бесплатных катках
На некоторых катках будут действовать льготы.
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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, где в городе будут бесплатные для посещения катки. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее стало известно, что более 70 катков зальют в Нижнем Новгороде в 2023 году. 38 катков зальют в хоккейных коробках во всех районах города. Кроме того, бесплатно можно покататься на коньках у стадиона «Водник» и у кинотеатра «Россия». В парке Швейцария, Автозаводском парке и на стадионе «Труд» для детей и взрослых действуют льготы, а дети до семи лет могут кататься бесплатно.
Льготы в парке «Швейцарии», Автозаводском парке и на стадионе «Труд» введут детям-сиротам, гражданам с инвалидностью, ветеранам Великой Отечественной войны, членам многодетных семей, членам приемных семей, пенсионерам (по вторникам), детям-школьникам участникам СВО, а также Героям России и Советского Союза.