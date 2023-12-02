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21:52 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Более 1,7 тыс. работников ЖКХ расчищают от снега дворы Минска

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,7 тыс. работников жилищно-коммунального хозяйства расчищают дворы Минска от последствий сильных снегопадов, сообщили в столичном городском жилищном хозяйстве.

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Источник: Агентство «Москва»

Помимо людей на уборке снега задействованы 92 единицы техники, в том числе 20 — малогабаритной. К работе по ликвидации последствий снегопадов ЖКХ приступило с самого утра во всех районах столицы. Территорию также расчищают с помощью лопат, а самые опасные и скользкие участки обрабатывают противогололедной и песчано-соляной смесью.

Неравнодушные горожане активно подключаются к акции по уборке снега «Вместе мы сможем больше», ведь помочь работникам коммунального хозяйства может каждый желающий — весь необходимый инвентарь можно взять в ЖЭУ по месту жительства. В свою очередь, коммунальники напоминают водителям об обязанности очищать снег на проезжей части не менее метра от своего припаркованного автомобиля.

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