08:14 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Проклов день 3 декабря, когда узнают погоду на июль
Узнали приметы и запреты на Проклов день 3 декабря.
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Православная церковь 3 декабря вспоминает святого Прокла. В народе празднуют Проклов день. Интересно, что в этот день узнавали про дождливый июль.
Народные приметы на 3 декабря
В том случае, если идет снег, то июль будет дождливым. На вьюгу указывает пение снегиря. А вот на солнечную и теплую погоду указывает тетерев, который сидит на верхушке дерева. К слову, если 3 декабря пошел снег и безветренная погода, то будет ясная погода.
Что нельзя делать 3 декабря
Не рекомендуется ругаться и скандалить, так как ссора может затянуться на долгое время. Запрещено поздно ложиться спать. Это грозит ночными кошмарами. А еще 3 декабря старались не ходить в баню. Согласно приметам, можно навлечь болезни и несчастья.
Что можно делать 3 декабря
Как правило, было принято молиться святому, чтобы защитить дом от темных сил. Все дело в том, что 3 декабря они особо активно. Также по дому зажигали свечи, чтобы было как можно светлее. А еще в Проклов день открывали санный путь.