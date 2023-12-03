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08:14 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Что можно и нельзя делать в Проклов день 3 декабря, когда узнают погоду на июль

Узнали приметы и запреты на Проклов день 3 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 3 декабря вспоминает святого Прокла. В народе празднуют Проклов день. Интересно, что в этот день узнавали про дождливый июль.

Народные приметы на 3 декабря

В том случае, если идет снег, то июль будет дождливым. На вьюгу указывает пение снегиря. А вот на солнечную и теплую погоду указывает тетерев, который сидит на верхушке дерева. К слову, если 3 декабря пошел снег и безветренная погода, то будет ясная погода.

Что нельзя делать 3 декабря

Не рекомендуется ругаться и скандалить, так как ссора может затянуться на долгое время. Запрещено поздно ложиться спать. Это грозит ночными кошмарами. А еще 3 декабря старались не ходить в баню. Согласно приметам, можно навлечь болезни и несчастья.

Что можно делать 3 декабря

Как правило, было принято молиться святому, чтобы защитить дом от темных сил. Все дело в том, что 3 декабря они особо активно. Также по дому зажигали свечи, чтобы было как можно светлее. А еще в Проклов день открывали санный путь.

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