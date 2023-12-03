06:12 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Красноярцы стали меньше тратить на отдых и больше — на алкоголь и сигареты
В Красноярске стали больше тратить на алкоголь и сигареты, при этом траты на отдых снизились.
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К такому выводу пришли аналитики аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.
Красноярцы стали меньше тратить на досуг и больше — на алкоголь и сигареты. В первом полугодии на организацию досуга 5557 рублей в месяц в среднем. Это в пересчете на трех членов семьи. Такой показатель на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Аналитики отмечают снижение расходов на посещение культурных и спортивных мероприятий на 10,8%. Тратить на посещение кафе и ресторанов стали на 0,2% меньше. Зато рост в Красноярском крае заметен только в одном сегменте — алкоголь и табачные изделия.
При этом по Сибири динамика отличается. Траты на алкоголь по округу выросли на 19,9%. Расходы на походы в кафе и рестораны увеличились на 21,1%. Выросли и траты сибиряков на посещение спортивных и культурных мероприятий. По первому пункту лидер в СФО — Новосибирская область, по второму — Республика Алтай, по третьему — Алтайский край.
Ранее в Красноярске у двух бизнесменов изъяли 11 тысяч литров немаркированного алкоголя.