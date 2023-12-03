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06:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Когда самозанятым быть невыгодно, объясняют эксперты

Россиянам напомнили, что самозанятым недоступны некоторые льготы.

Источник: IrkutskMedia.ru

В России уже более 9 миллионов граждан оформились как самозанятые, и эта цифра постоянно растет. Эксперты предупреждают, что за этим может стоять желание работодателей экономить на сотрудниках.

Специалисты отмечают, что рост количества россиян, зарегистрированных как самозанятые, говорит о желании граждан выйти из тени и работать легально. Этому процессу способствуют низкий налог на самозанятых, 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами. Также, граждане становятся самозанятыми, потому что так проще работать с компаниями по разовым контрактам, объясняют эксперты.

Но есть и проблемы. Некоторые компании переводят сотрудников с официального трудоустройства на самозанятость, чтобы не платить отчисления в Социальный фонд и экономить на налогах. Работникам это может показаться выгодным, но в такой ситуации их лишают пенсии, больничных и декретных выплат, права на налоговый вычет, а банки неохотно выдают кредиты самозанятым, предупреждают эксперты. Также таких работников могут уволить в любой момент, потому что на них уже не распространяются правила трудового договора.

При этом самозанятые могут самостоятельно заключать договор с Социальным фондом и платить взносы, чтобы им засчитывались трудовой стаж и пенсионные баллы.

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