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09:52 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове 3 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 3 декабря 2023 года.

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Источник: Комсомольская правда

1. Продавцы на Центральном рынке Кишинева жалуются, что мало покупателей и у людей нет денег: "Ждем с нетерпением Нового года, мы даже цены не станем поднимать, а опустим их, только приходите!

2. Жуткую новость несут синоптики Молдове: Через несколько теплых дней — в страну придут морозы и снегопады.

3. Экс-премьер Гаврилица цинично обратилась к беднякам Молдовы: Имейте дозу морали!

4. О чем сын Сороса договаривался с молдавским президентом Майей Санду.

5. «Если нет хлеба, ешьте пирожные»: В Молдове заботливый правящий режим предлагает исключить акцизы на шубы и снизить сразу в 3 раза акцизы на духи.

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