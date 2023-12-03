09:52 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Главные новости в Молдове 3 декабря
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 3 декабря 2023 года.
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1. Продавцы на Центральном рынке Кишинева жалуются, что мало покупателей и у людей нет денег: "Ждем с нетерпением Нового года, мы даже цены не станем поднимать, а опустим их, только приходите!
2. Жуткую новость несут синоптики Молдове: Через несколько теплых дней — в страну придут морозы и снегопады.
3. Экс-премьер Гаврилица цинично обратилась к беднякам Молдовы: Имейте дозу морали!
4. О чем сын Сороса договаривался с молдавским президентом Майей Санду.
5. «Если нет хлеба, ешьте пирожные»: В Молдове заботливый правящий режим предлагает исключить акцизы на шубы и снизить сразу в 3 раза акцизы на духи.