07:53 (мск), источник: АиФ Кузбасc
После смертельной аварии со школьником кемеровчане написали петицию
В Кемерове просят оборудовать светофором переход, на котором 30 ноября погиб первоклассник.
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После того, как 30 ноября на пешеходном переходе произошла смертельная авария с первоклассником, жители Кемерова создали петицию.
Кемеровчане просят областные власти установить светофоры по улице Серебряный Бор, обеспечить безопасные подходы к пешеходным переходам и к школе № 36 со всех направлений — оборудовать удобные пешеходные переходы, светофоры и тротуары.
«Пишу от имени всех заинтересованных и, в особенности, от родителей ЖК “Семейный” г. Кемерово. Наш микрорайон находится через дорогу от всей основной инфраструктуры, в том числе от школы № 36, которую посещают наши дети. Через эту дорогу нет ни одного светофора», — написала автор обращения Ольга Машкеева.
За три дня петицию подписали почти пятьсот человек.
Мы подробно писали об аварии, которая произошла утром 30 ноября в Рудничном районе Кемерова. Первоклассника, который шёл в школу, сбила машина такси, мальчик умер по дороге в больницу. В 2022 г. кемеровчане уже обращались к властям с петицией об оборудовании опасного перехода.