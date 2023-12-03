Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

3 декабря: облачно, временами снег, гололед, метель. Скорость ветра 15−20, порывы 23−28, утром и днем временами 30 м/с. Температура воздуха ночью −1+1 °C, днем −1+1 °C.
4 декабря: переменная облачность, снег, низовая метель. Скорость ветра Скорость ветра:9−14, ночью порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −10−12 °C, днем −7−9 °C.
5 декабря: переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), гололед, метель. Скорость ветра 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −1−3 °C, днем 0,+2 °C.
3 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра ночью 1 м/с. Температура воздуха ночью +1+3 °C, днем +5 °C.
4 декабря: переменная облачность, временами дождь, туман. Скорость ветра 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7 °C, днем +8+10 °C.
5 декабря: переменная облачность, без осадков, утром туман. Скорость ветра 0−5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4 °C, днем +10+12 °C.
3 декабря: переменная облачность, без осадков, ночью туман. Скорость ветра ночью 1 м/с. Температура воздуха ночью +1+3 °C, днем +3 °C.
4 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5 °C, днем +14+16 °C.
5 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5 °C, днем +16+18 °C.
3 декабря в одном из мегаполисов страны прогнозируют повышенное загрязнение воздуха.
Также «Казгидромет» выпустил прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение на 3 декабря на территории Казахстана. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут в 13 регионах республики.