13:49 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Опубликован список улиц в Краснодаре, где 4 декабря отключат электроэнергию
Блэкаут связан с проведением ремонтных работ.
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«Краснодарэлектросеть» предупреждает о плановых отключениях электроэнергии 4 декабря в Краснодаре. В список отключений включены несколько объектов.
Возможно отключение света с 9.00 до 17.00 на улицах: Трудовой Славы, Гидростроителей,
С полным графиком отключений и адресами объектов, которые отключат от электроснабжения можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Получить дополнительную информацию можно по телефонам:
8−800−234−83−73 — круглосуточная «горячая линия», 0−76, 255−10−72 — филиал «Краснодарэлектросеть», 255−45−66 — приём абонентских заявок, 0−50 — ЕДДС.