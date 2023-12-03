В Волгограде по решению Бочарова сделают единый транспортный узел

Он раскритиковал состояние территории и поручил создать единый транспортный узел.
Андрей Бочаров вместе с чиновниками прошел по ул. Балонина от главного автовокзала до пригородного. Несмотря на то что межрегиональные и межрайонные перевозки в области востребованы, привокзальная территория не отвечает формату плотного пассажирского трафика.
Губернатор подчеркнул, что в первую очередь необходимо создать комфортные условия для людей, совместив пригородный ж/д вокзал с автовокзалом.
На этом участке остро стоит земельный вопрос, однако глава региона заявил, что нерешаемых задач не бывает, нужно только заняться ими.
Он также предложил создать проект единого транспортного узла, который будет реализован в несколько этапов. В ходе первого в городе возведут современный автовокзал, в результате второго — продумают транспортный узел, на третьем — продлят дорогу с ее выводом на ул. Хиросимы.
Проектирование сооружений планируется в 2024 году, строительно-монтажные работы начнутся в 2026-м.