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13:07 (мск), источник: МК.RU Волгоград

В Волгограде по решению Бочарова сделают единый транспортный узел

Глава региона собрал совещание на ул. Балонина, чтобы чиновники почувствовали на себе те неудобства, с которыми сталкиваются пассажиры междугородных и пригородных рейсов.

Источник: Администрации Волгоградской области

Он раскритиковал состояние территории и поручил создать единый транспортный узел.

Андрей Бочаров вместе с чиновниками прошел по ул. Балонина от главного автовокзала до пригородного. Несмотря на то что межрегиональные и межрайонные перевозки в области востребованы, привокзальная территория не отвечает формату плотного пассажирского трафика.

Губернатор подчеркнул, что в первую очередь необходимо создать комфортные условия для людей, совместив пригородный ж/д вокзал с автовокзалом.

На этом участке остро стоит земельный вопрос, однако глава региона заявил, что нерешаемых задач не бывает, нужно только заняться ими.

Он также предложил создать проект единого транспортного узла, который будет реализован в несколько этапов. В ходе первого в городе возведут современный автовокзал, в результате второго — продумают транспортный узел, на третьем — продлят дорогу с ее выводом на ул. Хиросимы.

Проектирование сооружений планируется в 2024 году, строительно-монтажные работы начнутся в 2026-м.

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