13:11 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Волгоградцам рассказали, как искать достоверные сведения о госуслугах в интернете
Сотрудники регкомитета юстиции поделились с гражданами советами по поиску достоверной информации в сети Интернет.
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Несмотря на то что интернет пока что самый доступный источник информации, там могут храниться и недостоверные сведения. Чтобы он стал помощником, а не дезинформатором, стоит воспользоваться несколькими советами.
Так, в первую очередь нужно обратиться с точно сформулированным запросом к сайтам учреждений, их соцсетям или порталу «Госуслуги». Данные из непроверенных и неофициальных источников могут быть недостоверными.
Кроме того, волгоградцам следует обратить внимание на дату публикации. Чем она ближе к дате поиска, тем больше вероятность, что информация не будет устаревшей.