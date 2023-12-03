Главное
Спецоперация на Украине
13:11 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Волгоградцам рассказали, как искать достоверные сведения о госуслугах в интернете

Сотрудники регкомитета юстиции поделились с гражданами советами по поиску достоверной информации в сети Интернет.

Источник: МК.RU Волгоград

Несмотря на то что интернет пока что самый доступный источник информации, там могут храниться и недостоверные сведения. Чтобы он стал помощником, а не дезинформатором, стоит воспользоваться несколькими советами.

Так, в первую очередь нужно обратиться с точно сформулированным запросом к сайтам учреждений, их соцсетям или порталу «Госуслуги». Данные из непроверенных и неофициальных источников могут быть недостоверными.

Кроме того, волгоградцам следует обратить внимание на дату публикации. Чем она ближе к дате поиска, тем больше вероятность, что информация не будет устаревшей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дары осени: какие поделки можно смастерить вместе с ребенком
Волгоградка душила собственную дочь, чтобы шантажировать отца ребенка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта