13:46 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае
В регионе местами пройдут дожди.
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В Краснодаре неделя начнется с дождя и 12 градусов тепла. Затем температура воздуха резко «просядет» до 3 тепла. И в течение недели температурные показатели будут варьироваться от 3 до 7 тепла. Дожди возможны и ближе к концу недели.
В Анапе колебания температуры воздуха составят от 5 до 9 выше ноля. К выходным ожидается около 6 градусов тепла. Небо преимущественно пасмурное. Дожди возможны в понедельник и в выходные. Море остыло до 13 градусов.
В Геленджике от 6 до 12 выше ноля. Похолодание будет чередоваться с потеплением. Большую часть недели на курорте ожидается пасмурная погода. Дожди возможны и в начале недели, и ближе к концу недели. Температура морской воды 14 градусов.
В Сочи предварительно прогнозируют от 11 до 18 тепла. Осадки предварительно прогнозируются в последние три дня недели. Температура морской воды 14 градусов.
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