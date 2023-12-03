Главное
Спецоперация на Украине
13:46 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

В регионе местами пройдут дожди.

Сейчас в Аннаполисе: +9° 3 м/с 100% 758 мм рт. ст. +10°
Источник: KrasnodarMedia.su

В Краснодаре неделя начнется с дождя и 12 градусов тепла. Затем температура воздуха резко «просядет» до 3 тепла. И в течение недели температурные показатели будут варьироваться от 3 до 7 тепла. Дожди возможны и ближе к концу недели.

В Анапе колебания температуры воздуха составят от 5 до 9 выше ноля. К выходным ожидается около 6 градусов тепла. Небо преимущественно пасмурное. Дожди возможны в понедельник и в выходные. Море остыло до 13 градусов.

В Геленджике от 6 до 12 выше ноля. Похолодание будет чередоваться с потеплением. Большую часть недели на курорте ожидается пасмурная погода. Дожди возможны и в начале недели, и ближе к концу недели. Температура морской воды 14 градусов.

В Сочи предварительно прогнозируют от 11 до 18 тепла. Осадки предварительно прогнозируются в последние три дня недели. Температура морской воды 14 градусов.

Нажмите на карту, чтобы узнать прогноз для выбранного места.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта