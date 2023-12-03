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12:38 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Морозы до −37 ожидаются в Свердловской области

Серьезное похолодание начнется в начале рабочей недели.

Сейчас в Аннаполисе: +9° 3 м/с 100% 758 мм рт. ст. +10°

В ближайшие дни на Средний Урал придут 30-градусные морозы, а высота снежного покрова из-за снегопадов повысится на 10−20 сантиметров. В начале недели по ночам будет от −10…-13 градусов до −18…-23, днем от −5…-10 до −15…-20° 6 декабря. На севере региона ожидается −20…-25 в дневные часы и −22…-27 ночью.

«С 6—7 декабря в Свердловской области, Пермском крае, в Курганской области, на севере Челябинской области с большой вероятностью можно ожидать аномально холодную погоду при температуре воздуха ниже климатической нормы на 9−15 градусов, — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко. — В Свердловской области в период с 7 по 10 декабря температура по предварительному прогнозу ночью −27…-32, на севере до −37 градусов, днем −21…-26, местами −32».

Осадков в конце недели не ожидается.

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