12:38 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Морозы до −37 ожидаются в Свердловской области
Серьезное похолодание начнется в начале рабочей недели.
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В ближайшие дни на Средний Урал придут 30-градусные морозы, а высота снежного покрова из-за снегопадов повысится на 10−20 сантиметров. В начале недели по ночам будет от −10…-13 градусов до −18…-23, днем от −5…-10 до −15…-20° 6 декабря. На севере региона ожидается −20…-25 в дневные часы и −22…-27 ночью.
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Осадков в конце недели не ожидается.