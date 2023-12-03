12:33 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Срубить новогоднюю ель свердловчане смогут, начиная с 18 декабря
Живые елки, купленные через лесничество, обойдутся от 65 до 327 рублей.
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Уральцы смогут срубить новогоднюю ель, оформив договор купли-продажи лесных насаждений, начиная с 18 декабря. Сделать это можно в любом из 30 лесничеств региона, уточнили в департаменте информполитики.
«В лесничестве надо заполнить заявление, указав фамилию, имя и отчество, а также высоту желаемого хвойного дерева, получить квитанцию и оплатить её в банке или по QR-коду. После будет подготовлен договор купли-продажи лесных насаждений. Вам обязательно скажут, в какой день вы сможете приехать, чтобы срубить хвойное дерево там, где укажут работники лесничества», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.
Стоимость хвойного дерева, приобретенного через лесничество:
до 1 метра — 65 рублей 40 коп;
1,1−2 метра — 130 рублей 80 коп;
2,1−3 метра −196 рублей 22 коп;
3,1−4 метра — 261 рубль 62 коп;
свыше 4 метров −327 рублей 1 коп.
Найти адреса и контакты лесничеств можно на специально созданной интерактивной карте.
Напомним, за незаконную заготовку хвойных деревьев предусмотрены штрафы: для граждан — от 200 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 5 до 500 тысяч рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность, если сумма ущерба лесному фонду составит более 5 тысяч рублей (штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 3 лет).