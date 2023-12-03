12:15 (мск), источник: Комсомольская правда
В Омской области ожидаются перебои в телевещании до 10 декабря
Ряд населенных пунктов останутся без телесигнала на несколько часов.
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В Омской области с 4 по 10 декабря ожидаются кратковременные перерывы в вещании телевидения, об этом сообщили в пресс-службе «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС).
Отключения телетрансляции затронут жителей нескольких населенных пунктов Тарском районе.
Так, 5 декабря с 11:00 до 17:00 без телевидения останутся жители села Ликтовка, а 6 декабря с 11:00 до 17:00 — жители села Васисс. Проблемы с вещанием цифровых каналов 7 декабря с 11:00 до 17:00 будут наблюдаться в селе Атирка.
Во время отключений на передающих станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения оборудования.
Как отметили в РТРС, работы могут быть отменены и перенесены на другое время из-за непогоды.