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Спецоперация на Украине
12:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омской области ожидаются перебои в телевещании до 10 декабря

Ряд населенных пунктов останутся без телесигнала на несколько часов.

В Омской области с 4 по 10 декабря ожидаются кратковременные перерывы в вещании телевидения, об этом сообщили в пресс-службе «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС).

Отключения телетрансляции затронут жителей нескольких населенных пунктов Тарском районе.

Так, 5 декабря с 11:00 до 17:00 без телевидения останутся жители села Ликтовка, а 6 декабря с 11:00 до 17:00 — жители села Васисс. Проблемы с вещанием цифровых каналов 7 декабря с 11:00 до 17:00 будут наблюдаться в селе Атирка.

Во время отключений на передающих станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения оборудования.

Как отметили в РТРС, работы могут быть отменены и перенесены на другое время из-за непогоды.

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