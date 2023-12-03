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14:02 (мск), источник: Комсомольская правда

ФК «Сочи» уволил главного тренера Александра Точилина

Таково решение клуба.

Источник: ФК "Сочи"

ФК «Сочи» уволил главного тренера Александра Точилина. Такое решение приняло руководство клуба, сообщается в их Телеграм-канале.

Сейчас исполнять обязанности тренера будет Денис Клюев.

Напомним, Александр Тичилин возглавил черноморский футбольный клуб 17 сентября. Он заменил на этом посту Дмитрия Хохлова.

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