14:02 (мск), источник: Комсомольская правда
ФК «Сочи» уволил главного тренера Александра Точилина
Таково решение клуба.
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ФК «Сочи» уволил главного тренера Александра Точилина. Такое решение приняло руководство клуба, сообщается в их Телеграм-канале.
Сейчас исполнять обязанности тренера будет Денис Клюев.
Напомним, Александр Тичилин возглавил черноморский футбольный клуб 17 сентября. Он заменил на этом посту Дмитрия Хохлова.