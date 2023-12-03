14:14 (мск), источник: ИА Башинформ
Движение по всем дорогам открыто — УДХ Башкирии
Движение по всем дорогам регионального и межмуниципального значения открыто. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Башкирии.
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Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии ввели ограничение движения на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк.
Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8−927−955−11−00.