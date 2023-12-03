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14:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Движение по всем дорогам открыто — УДХ Башкирии

Движение по всем дорогам регионального и межмуниципального значения открыто. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Башкирии.

Источник: Башинформ

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии ввели ограничение движения на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк.

Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8−927−955−11−00.

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