19:12 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Чем будет заниматься Центр по борьбе с дезинформацией — ответ главы ведомства
Анна Ревенко рассказала, что будет входить в компетенцию Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией.
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КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Миссия Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией — укрепление межинституционального сотрудничества госведомств Молдовы. Об этом заявила глава этого нового ведомства Анна Ревенко.
По ее словам, организация направит все усилия на улучшение информирования общественности в тех вопросах, которые актуальны на сегодняшний день для государственных учреждений. В то же время центр за счет информирования населения усилит борьбу с дезинформацией и информационными манипуляциями, ставящими под угрозу национальную опасность.
Ревенко обратила внимание, что центру приписывают полномочия, которых у него нет.
«Центр не пытается и вообще не имеет возможности ограничивать свободу слова, диктовать редакционную политику или точно определять, какой именно контент будут предлагать СМИ и какими способами будут распространять сообщения. Центр не занимается какой-либо информацией, присутствующей в информационном пространстве, центр не является охранником для каждого слова, которое используется для передачи различных сообщений. Центр не заменяет, не дублирует и даже не определяет, о чем будут сообщать правительство, парламент или другие государственные институты. Центр не будет выступать в роли регулятора», — рассказала Ревенко.
В составе центра будут работать 35 специалистов с опытом работы в различных областях.
«Это специалисты различного профиля и подготовки, которые будут осуществлять работу по мониторингу, анализу и оценке дезинформации, фальсификаций и информационных манипуляций, будут готовить аналитические отчеты для общественности, для партнеров, для лиц, принимающих решения в государственных учреждениях. Эти специалисты будут разрабатывать программы профессиональной подготовки, образовательные и информационно-просветительские проекты, касающиеся дезинформации», — пояснила Ревенко.
Ранее она заявила, что Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией должен начать полноценную работу до конца первого квартала 2024 года.
Парламент Молдовыв июле этого года утвердил законопроект о создании Центра стратегической коммуникации и борьбе с дезинформацией, предложенный президентом Майей Санду. За проголосовали 55 депутатов правящей партии PAS. В октябре экс-министр внутренних дел Анна Ревенко была назначена директором Центра также голосами правящего большинства в парламенте.