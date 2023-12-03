22:52 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Снегопады снова ожидаются в Беларуси в понедельник 4 декабря
Синоптики прогнозируют, что к середине недели в республике снегопады прекратятся.
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МИНСК, 3 дек — Sputnik. Прохладная погода со снегопадами ожидается в Беларуси в понедельник 4 декабря, свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации белорусских синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране будут формировать влажная воздушная масса и атмосферный фронт, идущий с Балтики.
«Ожидается облачно с прояснениями, на большей части территории пройдет кратковременный снег. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что ветер будет юго-западного и западного направлений, умеренный, днем местами — порывистый.
Ночью температура воздуха составит от −4°С на юго-западе республики до −12°С на северо-востоке, при прояснениях — до −16°С, днем — от −2 до −8°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
Во вторник 5 декабря на территории страны скажется влияние теряющего активность фронтального раздела: небольшой снег ночью ожидается повсеместно, днем — в некоторых районах. На отдельных участках может образоваться гололедица.
Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от −5 до −10°С, при прояснениях до −15°С, днем — от −3 до −8°С.