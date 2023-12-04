«Никуда ты не поедешь. У меня уже был негативный опыт с Наташей Подольской». Белорусский певец Дмитрий Колдун честно рассказал о скандале с Виктором Дробышем из-за «Евровидения»

Белорусский и российский певец Дмитрий Колдун рассказал о скандале с Виктором Дробышем из-за «Евровидения». Дмитрий Колдун стал финалистом «Евровидения» в 2007 году, артист представлял на конкурсе родную Беларусь и занял там 6-ое место — до настоящего времени это самый высокий результат республики.
Дмитрий выступал тогда с песней Филиппа Киркорова Work Your Magic на слова Карена Кавалеряна. Однако всему этому предшествовал огромный скандал. Об этом сам Дмитрий рассказал в интервью многолетней ведущей «Фабрики звезд» Яне Чуриковой на ее канале.
Яна поинтересовалась отношениями Дмитрия с продюсером «Фабрики звезд-6» Виктором Дробышем. Певец признался, что он совершенно не ожидал победы на этой «Фабрике» и был просто шокирован своим первым местом.
— Я помню, что я тогда только и смог сказать: «Я приехал из Беларуси… И выиграл “Фабрику”!
Однако дальше ситуация по каким-то причинам стала развиваться странным образом, во многом, как считает Дмитрий Колдун, это связано с позицией Виктора Дробыша.
— Непонимание… Мы абсолютно мирно ладили, до того момента, как я понял, что ничего не происходит после проекта «Фабрика звезд». Он был занят абсолютно другими артистами, у него в планах было собрать альбом группы «Челси». Потом его артисты из других проектов — Стас Пьеха, Наташа Подольская… Ты смотришь на свою песочницу и… ничего не происходило. Виктор Яковлевич все обещал: «Вот-вот сейчас я закончу Зару, “Челси”… А потом мы уже с тобой разберемся». Я в это время ездил на гастроли, они отвлекали, ездишь по этим «дельфинариям», выступаешь… Потом и гастроли закончились. В конце концов я решил, что надо что-то делать: ну, все уже! Решил, что надо попробовать ехать на «Евровидение», стал звонить…
— Секундочку, так это ты решил? — не сдержала своего удивления Яна Чурикова.
— Я думала, Дробыш, что это закономерное развитие тебя, как артиста!
— Нет. Дробыш как раз-таки отговаривал ехать. Была неприятная беседа. Последним ударом мне по спине было… Когда я пришел поговорить с Дробышем насчет «Евровидения», он мне сказал: «Колдуш, послушай, я такую песню написал. И ставит мне песню Лепса с Аллегровой “Я тебе не верю”. Тут я понял, что тихо офигеваю, от саунда, от мощи, это, правда, был мощный хит. И думаю: “А как же я?” Я ему говорю, что нужно поехать на “Евровидение”, он сказал: “Не, не, никуда ты не поедешь. У меня уже был негативный опыт с Наташей Подольской, я недоволен результатом, ты никуда поедешь”… Я говорю: “Посмотрим” и ухожу. Через некоторое время, я говорю: “Я все-таки решил. Помогите мне, пожалуйста, Виктор Яковлевич”. Как-то его урезонить хотел, — сказал Дмитрий, добавив, что ехать на “Евровидение” он хотел именно от Беларуси.
— Я вырос там, я оттуда, почему бы и нет. У Дробыша было хорошее настроение, у него была песня, он мне ее дал. Как выяснилось впоследствии, она до этого вышла на альбоме какой-то финской группы.
Дмитрий пояснил, что на «Евровидении» могут исполнятся только новые песни, нигде до этого не звучавшие.
— То есть Виктор Яковлевич достал «консерву»? — поинтересовалась ведущая.
— Ну, я не знал… У меня оставался один день, я нашел свою старую демозапись, которую я записывал еще до «Фабрики» в Минске еще… Я взял эту песню и отправил на отборочный в Беларуси. И я прошел. Я участвовал наряду со всеми, в этом отборе. Дальше меня вызвали в Министерство культуры и сказали: «Дмитрий, ну, все ясно. Но меняйте песню». Дробыш в этом никак не участвовал, не снимал просто трубку… У меня не было с ним связи. И в самый последний момент каким-то образом я встретился с Филиппом Киркоровым, он мне предложил на выбор две песни. И когда я уже отобрался, выиграл национальный отбор в Беларуси, это все, опять же, происходило без Дробыша… Стал официальным представителем страны. И тут появился Дробыш, он сказал, что я никуда не поеду. Какая-то такая неразбериха. «Ты никуда не едешь, у тебя со мной контракт», — сказал Дробыш. Это для меня стало откровением, мы пошли разбираться, пришел Филипп, пришел Виктор Яковлевич, пришел Александр Тиханович, который был главой отбора. Еще какие-то лица… Там не пришли мы к общему знаменателю, Дробыш стоял на своем. Но я принял решение: мне во что бы то ни стало нужно ехать на «Евровидение». Потом каким-то загадочным образом для меня… Нужно понимать, что когда я приехал в Москву я был обычным студентом-химиком, и вот это все для меня… В течение года: «Фабрика», гастроли, цирки-дельфинарии, отбор на «Евровидение»…Эти скандалы. Я вообще не знал, как вести себя. Каким-то образом эта ситуация разрулилась, вмешалось руководство Первого канала.
— А как выходить из контракта? Он был не разорван на момент твоей поездки, Дробыш фактически мог пойти в суд с этим?
— Я не знаю… Насколько мне потом объясняли, тот контракт был заключен с иностранным гражданином, то есть со мной. И все контракты подобного рода должны быть зарегистрированы в какой-то миграционной службе… А этого сделано не было, — констатировал Дмитрий, вспоминая события середины нулевых.